Суд в Витебске вынес приговор директору турфирмы за мошенничество

2 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд Первомайского района Витебска огласил приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении директора турфирмы "Лакоста Тур", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Суд назначили директору наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отсрочкой исполнения до того момента, когда ее ребенку исполнится три года (27 июля 2022 года). Также женщине предстоит выплатить ущерб потерпевшим на общую сумму более Br32 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как сообщалось, директор и учредитель общества с ограниченной ответственностью "Лакоста Тур" с февраля по октябрь 2018 года под предлогом оказания туристических услуг завладела деньгами жителей Витебска, предоставив им фиктивные документы (договоры, страховки, билеты). Люди узнавали, что их обманули, как в Витебске, так и за пределами Беларуси (в одном из случаев - две семьи в украинском аэропорту Борисполь, в другом - две семьи с детьми в аэропорту Жуляны), после чего клиенты возвращались домой. Общий ущерб составил более Br30 тыс.-0-