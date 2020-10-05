Суд в Волковыске приговорил водителя к 5 годам "химии" за аварию, в которой погиб подросток

5 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Волковысского района вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погиб несовершеннолетний. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Авария произошла в июле 2020 года на одной из улиц райцентра. Легковушка под управлением женщины двигалась по правой полосе дороги со скоростью около 40 км/ч. Впереди в попутном направлении на велосипеде ехал подросток. За руль он не держался. Велосипед сместился к центру проезжей части.

В суде сообщили, что водитель должна была притормозить, однако она лишь посигналила велосипедисту. Молодой человек взял левее, но и машина выехала на встречную полосу, а затем и на обочину, где сбила велосипедиста. Парень погиб.

Обвиняемая вину признала в полном объеме. Она приговорена к 5 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Она также на 5 лет лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств.

Кроме того, судом с обвиняемой взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших в размере Br70 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-