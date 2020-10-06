Суд в Волковыске вынес приговор мужчине, который сбил инспектора ГАИ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 6 октября 2020
Минск Облачно с прояснениями +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:10 ФОТОФАКТ: Сбор урожая красного чая в Иране Калейдоскоп
16:09 Бобруйчанину грозит до трех лет ограничения свободы за оскорбление милиционера Происшествия
15:57 Головченко: в Беларуси к концу 2025 года не должно быть отстающих регионов Экономика
15:50 БГИПК и Российский экономический университет будут сотрудничать в сфере образования и науки Общество
15:47 Организации "Белтопгаза" завершили подготовку к осенне-зимнему периоду Экономика
15:40 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в пяти районах Беларуси Общество
15:39 В Бресте задержан мужчина, надругавшийся над государственным флагом Происшествия
15:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 75 376 пациентов с COVID-19 Общество
15:27 Ирландия усиливает ограничения из-за COVID-19 В мире
15:24 Пандемия COVID-19 приведет к ухудшению уровня жизни почти во всех странах - МВФ В мире
15:21 Житель Лиды просил у прохожих позвонить и похищал деньги через их телефоны Происшествия
15:09 В аварии в Осиповичском районе пострадал 70-летний пассажир Происшествия
15:03 В Польше зафиксирован новый рекорд по числу зараженных COVID-19 за сутки В мире
14:55 ВВП Беларуси за пять лет может вырасти более чем на 20% - Червяков Экономика
14:43 Суд в Волковыске вынес приговор мужчине, который сбил инспектора ГАИ Происшествия
14:38 В Москве временно заблокируют социальные карты школьников и пенсионеров В мире
14:32 После реконструкции пропускная способность "Брузгов" возросла до 6 тыс. машин в сутки Регионы
14:31 Гайдукевич: заявление Сейма Латвии по Беларуси не соответствует духу отношений двух стран Политика
14:27 Прокуратура в Барановичах заступилась за проштрафившуюся мать-одиночку Происшествия
14:07 Правительство Кыргызстана призвало сограждан к соблюдению законов страны В мире
14:02 Беларусь и Казахстан обсудили предстоящее заседание торгово-экономической межправкомиссии Экономика
14:00 Гомельчанка угрожала ножом милиционеру Происшествия
13:55 Мозырский НПЗ реконструирует ремонтно-механическое производство Регионы
13:51 Число пострадавших при столкновениях в Бишкеке возросло до 686 В мире
13:50 Чемпионат Беларуси по боксу стартует в Молодечно Спорт
13:46 Около 400 тыс. моряков не могут сойти на берег из-за пандемии COVID-19 - ООН В мире
13:27 Оркестр Финберга выступит 7 октября на Минском автомобильном заводе Афиша
13:21 Столичная компания по оказанию услуг онлайн-заказа маршруток уклонялась от уплаты налогов Происшествия
13:17 Доллар и евро на торгах 6 октября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:14 На Светлогорском ЦКК реализуют новый инвестпроект по производству упаковочных видов бумаги Экономика
Все новости
Все новости
Происшествия
06 октября 2020, 14:43

Суд в Волковыске вынес приговор мужчине, который сбил инспектора ГАИ

Фото из архива
Фото из архива

6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Волковысского района вынес приговор по уголовному делу об угоне автомобиля, пьяной езде и насилии в отношении сотрудника милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

В июле 2020 года в Волковыске сотрудники ГАИ и департамента охраны преследовали легковой автомобиль, водитель которого на требования об остановке не реагировал. Легковушку удалось заблокировать, один из сотрудников попытался достать ключи из замка зажигания, но машина резко начала движение и сбила инспектора ГАИ. Милиционер оказался на капоте движущегося авто, но сумел проникнуть в салон и заглушить двигатель.

Нарушителя задержали. Оказалось, что мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за угон авто и поездки в пьяном виде. Права садиться за руль по решению суда за ранее совершенные проступки он не имел. В этот раз мужчина также перед поездкой употреблял спиртное. Прокатиться решил на чужой машине: легковушку ему оставили для ремонта.

Суд признал мужчину виновным. Он приговорен к лишению свободы на срок 3 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Мужчина также лишен на 5 лет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, ему придется уплатить штраф в сумме около Br250.

Суд также взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на сумму более Br2 тыс. Обвиняемый пройдет и курс лечения от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Волковыск Гродненская область Гродно суд
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Бобруйчанину грозит до трех лет ограничения свободы за оскорбление милиционера
Скриншот из видео В Бресте задержан мужчина, надругавшийся над государственным флагом
Фото из архива Житель Лиды просил у прохожих позвонить и похищал деньги через их телефоны
Фото УВД Могилевского облисполкома В аварии в Осиповичском районе пострадал 70-летний пассажир
Фото из архива Прокуратура в Барановичах заступилась за проштрафившуюся мать-одиночку
Фото из архива Гомельчанка угрожала ножом милиционеру
Главное
Во время совещания Экспорт, зарплаты и важнейшие инвестпроекты - Лукашенко провел совещание по развитию деревообработки
Пострадавшие мирные жители и разрушения – ситуация в Нагорном Карабахе остается тяжелой
Головченко: в Беларуси к концу 2025 года не должно быть отстающих регионов
Банк БелВЭБ сохраняет финансовую устойчивость и оказывает поддержку реальному сектору экономики
Топ-новости
Беларусь, как суверенная страна, должна отстаивать свое видение путей развития - Дзермант
Уборка гречихи и проса завершается в Беларуси
Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 376 пациентов с COVID-19
ФОТОФАКТ: В Беларуси открылся сезон загонной охоты на копытных
До +21°С ожидается в Беларуси 7 октября
БГИПК и Российский экономический университет будут сотрудничать в сфере образования и науки
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в пяти районах Беларуси
Организации "Белтопгаза" завершили подготовку к осенне-зимнему периоду
Гайдукевич: заявление Сейма Латвии по Беларуси не соответствует духу отношений двух стран
В "Изумрудную сеть" может войти около 13-15% территории Беларуси
После реконструкции пропускная способность "Брузгов" возросла до 6 тыс. машин в сутки
Чемпионат Беларуси по боксу стартует в Молодечно
В Беларуси участились случаи отравления грибами
Около 350 предложений по изменению Конституции внесли белорусы за три дня
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.