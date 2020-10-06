Суд в Волковыске вынес приговор мужчине, который сбил инспектора ГАИ

6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Волковысского района вынес приговор по уголовному делу об угоне автомобиля, пьяной езде и насилии в отношении сотрудника милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

В июле 2020 года в Волковыске сотрудники ГАИ и департамента охраны преследовали легковой автомобиль, водитель которого на требования об остановке не реагировал. Легковушку удалось заблокировать, один из сотрудников попытался достать ключи из замка зажигания, но машина резко начала движение и сбила инспектора ГАИ. Милиционер оказался на капоте движущегося авто, но сумел проникнуть в салон и заглушить двигатель.

Нарушителя задержали. Оказалось, что мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за угон авто и поездки в пьяном виде. Права садиться за руль по решению суда за ранее совершенные проступки он не имел. В этот раз мужчина также перед поездкой употреблял спиртное. Прокатиться решил на чужой машине: легковушку ему оставили для ремонта.

Суд признал мужчину виновным. Он приговорен к лишению свободы на срок 3 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Мужчина также лишен на 5 лет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, ему придется уплатить штраф в сумме около Br250.

Суд также взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на сумму более Br2 тыс. Обвиняемый пройдет и курс лечения от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-