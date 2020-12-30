Суд Верхнедвинского района вынес приговор группе злоумышленников за разбойное нападение

30 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Трех человек из Верхнедвинского района осудили за хищение денег и причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть пострадавшего, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела прокуратуры Витебской области Оксана Балеева.

В январе 2020 года компания жителей агрогородка Сарья распивала спиртное в квартире женщины, которая после и стала зачинщицей преступления. Когда горячительные напитки закончились, дама стала упрашивать одного из гостей дать ей деньги на покупку алкоголя. Пенсионер отказался спонсировать компанию и засобирался домой, а дама и два ее собутыльника последовали за ним. Женщина попросила одного из приятелей "вырубить соседа". В качестве орудия тот взял доску и ударил пенсионера по голове, а затем избил его. Третий подельник обыскал карманы жертвы и забрал Br95.

От полученной закрытой черепно-мозговой травмы пострадавший скончался в реанимации районной больницы через две недели. Во время судебного заседания обвиняемые признались, что не желали смерти пенсионеру, а хотели лишь обездвижить его.

В зависимости от состава преступления и характера противоправных действий участники преступной группы были приговорены к различным срокам наказаний в виде лишения и ограничения свободы. Единственная в преступной группе женщина, уже 6 раз привлекавшаяся к уголовной ответственности, приговорена к 9,5 года лишения свободы в колонии в условиях общего режима и оштрафована на Br1350. Ее также направят на принудительное лечение от алкогольной зависимости. Второй подельник, избивший пенсионера, получил 10 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима и такой же штраф. Третьему соучастнику за грабеж, совершенный группой лиц, назначили наказание в виде 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждения открытого типа.-0-