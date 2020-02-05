Суд вынес приговор бывшему председателю Шумилинского райисполкома

5 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной суд сегодня огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя Шумилинского райисполкома Александра Снарова, передает корреспондент БЕЛТА.

Бывший глава района обвинялся по нескольким статьям УК: ст.242 (уклонение от погашения кредиторской задолженности), ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч.3 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий), ч.2 ст.427 (служебный подлог с целью искажения данных отчетности), ч.2 ст.430 (получение взятки повторно или в крупном размере).

Александр Снаров был председателем Шумилинского райисполкома с конца 2015-го до ноября 2018 года. По материалам дела, в этот период чиновник злоупотреблял властью и превышал служебные полномочия. Остальные преступления, которые вменялись ему в вину, он совершил до вступления в эту должность, когда руководил сельхозпредприятием в Лиозненском районе.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев в колонии в условиях усиленного режима. Он также лишен права занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями на срок 5 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-