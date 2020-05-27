Суд вынес приговор двум жителям Гродно за подделку рецептов

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Гродно вынес приговор по уголовному делу о хищении печати врача и подделке медицинских рецептов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

На скамье подсудимых оказались мужчина и женщина. Мужчина обвинялся в подделке документов и их использовании. Неоднократно ранее судимая женщина помимо этого также обвинялась в хищении печати.

Выяснилось, что в 2018 году она похитила личную печать врача в одной из квартир в Гродно. Дальше вместе с сообщником приобрела бланки медицинских рецептов двух медучреждений областного центра и размножила их на копировальной технике. Затем они по поддельным рецептам приобретали в аптеках города сильнодействующие препараты: часть употребляли сами, часть продавали зависимым людям.

Оба признаны виновными. Женщина приговорена к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Ее сообщнику суд назначил наказание в 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, обвиняемые пройдут принудительное лечение от наркомании.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-