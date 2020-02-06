Суд вынес приговор фигурантам дела о контрабанде белорусских калийных удобрений в Польшу

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска вынес приговор по уголовному делу о контрабанде в Польшу белорусских калийных удобрений, пособничестве в злоупотреблении служебными полномочиями, а также превышении служебных полномочий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Виновными признаны шесть человек. Двум из них назначено по 7 лет колонии.

Как ранее сообщали в Следственном комитете, 46-летний уроженец Орши с подельниками с января 2010-го по апрель 2012 года незаконно перевез в Польшу более 12,5 т минеральных калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий".

/Будет дополнено/.-0-