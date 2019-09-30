Суд вынес приговор минчанину, выстрелившему из пневматики в прохожего

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя столицы, обвиняемого в хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.
Обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В соответствии с законом об амнистии мужчина частично освобожден от наказания - на 1 год. Приговор, вынесенный судом 27 сентября, не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Инцидент произошел 15 июля. Выпив спиртного, минчанин, находясь на балконе квартиры жилого дома по проспекту Рокоссовского, беспричинно, из хулиганских побуждений, не менее двух раз выстрелил в прохожего из пневматической винтовки "Иж-22". Тому были причинены телесные повреждения.-0-