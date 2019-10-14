Суд вынес приговор минчанке за мошенничество с объявлениями о сдаче квартир

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Женщина признана виновной в мошенничестве и покушении на него. Так, она копировала реальные объявления о сдаче квартир в аренду и размещала их в интернете со своими контактными данными. Когда потенциальные арендаторы просили показать представленное на объявлениях жилье, женщина говорила, что там сейчас есть жильцы и надо подождать, пока они съедут. Она брала предоплату и составляла расписку о полученных средствах, чтобы не вызвать подозрение у потерпевших. Затем под различными предлогами просила арендаторов подождать момента передачи ключей, а потом вообще переставала выходить на связь. Как сообщает пресс-служба, фигурантка получила от потерпевших более Br2 580.

Кроме того, она разместила в интернете объявления о продаже жилого помещения стоимостью $50 тыс. Во время личной встречи с потерпевшим получила от него в качестве аванса за приобретение квартиры чуть больше Br406, однако преступление не довела до конца по независящим от нее обстоятельствам.

По этому обвинению суд назначил ей 3 года лишения свободы. К этому частично присоединили неотбытую часть назначенного ей 14 июня 2019 года наказания за мошенничество. Таким образом, фигурантку окончательно приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Однако в связи с законом об амнистии ее на 1 год освободили от наказания.

С обвиняемой в пользу потерпевших взыскано более Br2 450.

Приговор от 11 сентября не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-