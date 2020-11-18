Суд вынес приговор налетчику на заправку в Лидском районе

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Лидского района вынес приговор по уголовному делу о разбойном нападении на автозаправочной станции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

В августе обвиняемый был на одной из заправок в Лидском районе. Он направил на продавца пистолет, который, как выяснилось, был пневматическим, и потребовал деньги из двух кассовых аппаратов станции. Женщина передала налетчику Br120 из одной из касс. Мужчина, взяв деньги и пакет сока, поспешил скрыться. Впоследствии его задержали.

Обвиняемый полностью признал вину и возместил ущерб. За разбой он приговорен к трем годам колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-