Суд вынес приговор по делу о ДТП с двумя погибшими и тремя пострадавшими в Свислочском районе

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Свислочского района вынес приговор по уголовному делу о смертельной аварии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

В преступлении обвинялась 27-летняя ранее не судимая женщина. Она вечером 1 января ехала на Audi 100 по дороге Н6398 Свислочь - Доброволя - граница Республики Польша в направлении Свислочи. Вблизи поселка Мельново водитель увидела пересекавшее дорогу мелкое животное, по размерам и окрасу схожее с лисицей. По габаритам зверь не представлял опасности для движения и к тому же покинул дорогу. Нарушив требования ПДД, водитель направила машину на правую обочину. После этого лековушку занесло, она оказалась на встречной, где столкнулась с Fiat. В результате пассажир Audi и пассажир Fiat получили тяжкие телесные повреждения, из-за чего умерли. Водителю Fiat и еще двум его пассажирам причинены травмы.

Суд признал водителя виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, причинение тяжких телесных повреждений двум людям и менее тяжкого телесного повреждения еще одному человеку. Ей назначено лишение свободы на срок 3 года и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Кроме того, она на 5 лет лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспорта. В пользу потерпевших с нее взыскано суммарно Br37 тыс.-0-