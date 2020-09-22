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22 сентября 2020, 18:43

Суд вынес приговор по делу о хищении денег из банкоматов в Минске и Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес приговор по уголовному делу о хищении денег из банкоматов в Могилеве и Минске с использованием компьютерной техники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Обвиняемый - бывший главный специалист карт-центра одного из банков. Минчанин обслуживал банкоматы в различных регионах. Впоследствии, используя свои знания, он завладел деньгами банка. С помощью специализированного программного обеспечения мужчина получал доступ к системе управления банкоматом, которая выгружала заданную им сумму.

Задержали злоумышленника на улице Брикета в столице при попытке хищения. При обыске у него обнаружен ноутбук со специализированным программным обеспечением и украденные Br1,4 тыс.

По информации суда, мужчина с 11 ноября 2018 года по 2 мая 2020-го в Могилеве и Минске похитил $2,6 тыс. и Br6,7 тыс. и пытался похитить $700 и Br2,1 тыс.

Рассмотрев уголовное дело, суд назначил обвиняемому два года лишения свободы. Вместе с тем к нему применена ч.1 ст.78 УК, в соответствии с которой мужчине дали два года испытательного срока. Минчанин также лишен права занимать должности в банковских и иных финансово-кредитных организациях, связанных с правом доступа к информационным ресурсам нанимателя в компьютерной системе, на пять лет.

Обвиняемый в свободное от работы время должен выполнять общественно полезные работы 120 часов, уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в 100 БВ (Br2,7 тыс.) в течение шести месяцев после вступления приговора в законную силу. Более того, мужчина обязан предварительно уведомлять орган внутренних дел об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок более одного месяца, являться в указанный орган по вызову и при необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-

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