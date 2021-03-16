Суд вынес приговор по делу о нарушении общественного порядка в Минске

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска поддержала гособвинение по уголовному делу о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятия и учреждений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Установлено, что обвиняемый 30 августа 2020 года, присоединившись к группе граждан, двигавшейся по проспекту Независимости в сторону проспекта Победителей, публично выкрикивал лозунги, вышел на проезжую часть дороги, из-за чего было приостановлено движение городского пассажирского транспорта. На неоднократные требования сотрудников органов внутренних дел о необходимости покинуть проезжую часть он не реагировал. Как отметили в прокуратуре, эти действия нарушили общественное спокойствие, ограничили право других граждан на спокойный труд, отдых и свободное перемещение.

Также сообщается, что обвиняемый 4 октября участвовал в акции "Марш освобождения политзаключенных". Вместе с другими участниками он заклеивал наружные камеры видеонаблюдения возле ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома, тем самым ограничив их сотрудникам возможность оценивать сложившуюся ситуацию и оперативно реагировать на ее изменение.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Заводского района Минска вынес в отношении фигуранта обвинительный приговор. Он приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Заместитель прокурора города Минска заявил иск в интересах КТУП "Минсктранс" о возмещении обвиняемым имущественного вреда в результате его противоправных действий в размере более Br28 тыс. Иск будут рассматривать в порядке гражданского судопроизводства.-0-