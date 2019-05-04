Суд вынес приговор по делу о незаконных действиях с оружием в воинской части Барановичей

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи вынес приговор по уголовному делу о незаконных действиях с огнестрельным оружием и боеприпасами в одной из воинских частей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестоблсуда.

Перед судом предстали два фигуранта. Один из них, полковник, незаконно купил два пистолета Макарова, изготовленных заводским способом, являющихся ручным стрелковым нарезным огнестрельным оружием, и патроны к ним. Также он приобрел пригодный для стрельбы автомат Калашникова с патронами. Оружие незаконно хранил, перевозил и носил при себе. Второй обвиняемый незаконно хранил в квартире автомат Калашникова, пистолет Макарова, а также патроны к ним.

Рассмотрев дело, суд приговорил первого фигуранта к 4 годам, второго - к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Полковник лишен воинского звания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Как сообщалось, командир одной из воинских частей Барановичского гарнизона выявил факт незаконных действий в отношении оружия и боеприпасов со стороны военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Было возбуждено уголовное дело, ряд должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Расследование по факту хищения и незаконных действий в отношении огнестрельного оружия вело Главное следственное управление Следственного комитета. Выяснилось, что начальник склада оружия и боеприпасов воинской части похитил оружие и боеприпасы, которые реализовал как самостоятельно, так и через иных лиц. Следствие выявило, что к совершению противоправных действий были причастны два десятка человек. Похищенное оружие обнаружено.-0-