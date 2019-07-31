Суд вынес приговор по делу о смертельном травмировании десантника в Витебске

31 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Витебска огласил приговор по делу о гибели 20-летнего десантника на территории военной части, сообщили корресподенту БЕЛТА в суде.

Солдату, по вине которого произошла трагедия, назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на аналогичный период. Его также лишили права управлять транспортом сроком на 5 лет.

Как сообщалось, трагедия произошла 22 апреля 2019 года на территории 103-й гвардейской отдельной воздушно-десантной бригады. 19-летний водитель, находясь в кабине МАЗ, не убедился, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении, и запустил двигатель. Это привело к движению машины вперед и столкновению с другим автомобилем, который наехал на солдата. Военнослужащего прижало к прицепу, его доставили в больницу. На следующий день он скончался.-0-