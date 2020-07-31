Суд вынес приговор по делу об убийстве женщины, чьи останки нашли в Свислочи

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд сегодня вынес приговор по делу об убийстве женщины, чьи останки зимой нашли в Свислочи. Такая информация размещена на сайте Верховного суда.

Заседание проходило в закрытом режиме. "Обвиняемый признан виновным в убийстве, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК, на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - проинформировали в ВС.

Суд признал мужчину невиновным в изнасиловании и совершении иных действий сексуального характера. Он оправдан за отсутствием составов преступлений.

Приговором суда с обвиняемого в пользу потерпевших взыскан моральный вред на общую сумму в Br220 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, днем 2 января в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в Свислочи. Они рассказали, что достали из воды спортивную сумку с останками конечностей человека. Уже 5 января сотрудники милиции установили личность женщины. Тело погибшей обнаружили в квартире одного из домов на улице Романовская Слобода в Минске. Подозреваемого в преступлении 26-летнего парня задержали в Витебске.-0-