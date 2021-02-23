Суд вынес приговор по жестокому убийству в Городке

23 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной суд рассмотрел уголовное дело об убийстве в Городке, совершенном с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в суде.

Трагедия произошла в ночь с 26 на 27 июля 2020 года. Между 33-летним мужчиной и его знакомой возник конфликт. Мужчина стал избивать женщину, нанес ей не менее 24 травм. Затем стал душить ее, после чего ударил в грудь колюще-режущим предметом и скрылся с места преступления. Экспертиза показала, что смерть 31-летней потерпевшей наступила в результате механической асфиксии.

Ночью 27 июля тело дочери обнаружил отец. Он позвонил в правоохранительные органы и сообщил о происшествии. Подозреваемого задержали в тот же день. Во время допроса мужчина рассказал, что причиной ссоры стала ревность.

Обвиняемый признан виновным в убийстве, суд приговорил его к 14 годам исправительной колонии в условиях усиленного режима. С мужчины в пользу потерпевшего (отца убитой) взыскано Br10 тыс. в счет компенсации морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-