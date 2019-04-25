Суд вынес приговор родственнице погибшего в Светлогорске 4-летнего мальчика

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Светлогорского района постановлен приговор по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы Светлогорска, по вине которой погиб ребенок, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Как сообщалось, вечером 3 декабря 2018 года у одной из многоэтажек райцентра прохожие заметили лежащего на земле мальчика, сразу же вызвали милицию и скорую помощь. Известно, что за 4-летним малышом по очереди присматривали его родственники. Официальным опекуном стала прабабушка. По договоренности с 2 по 4 декабря мальчик остался под присмотром двоюродной бабушки (второй дочери опекуна). В какой-то момент ребенок открыл дверь, вышел на балкон и выпал с шестого этажа. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу, где на следующий день он умер.

Светлогорским РОСК в отношении родственницы ребенка было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.165 УК Беларуси (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, добровольно принявшим на себя такие обязанности, повлекшее по неосторожности смерть ребенка).

Приговором суда женщина признана виновной. На основании ч.2 ст.165 УК ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года без направления в исправучреждение открытого типа со штрафом в доход государства - 100 БВ (сейчас 1 базовая величина составляет Br25,5) без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также обвиняемой необходимо пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту жительства.

В пользу потерпевшей - официального опекуна ребенка - постановлено взыскать с обвиняемой компенсацию морального вреда в размере Br3тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-