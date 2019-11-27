Суд вынес приговор в отношении бывшего первого зампреда Браславского райисполкома

27 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд Глубокского района рассмотрел уголовное дело по обвинению 36-летнего бывшего чиновника в превышении служебных полномочий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Обвиняемый с 2012 по 2017 год занимал должность первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Браславского райисполкома. С апреля по июнь 2017 года он совершил преступление против интересов службы. Бывший первый зампред узнал, что Браславский райисполком занесен на Доску почета Витебской области за достижение в 2016 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и экономии топливно-энергетических ресурсов. Для района из областного бюджета было выделено Br5 тыс. 750, которые не могли быть выплачены как вознаграждение госслужащим.

Другой служащий, которому обвиняемый подчинялся, подписал решение райисполкома, согласно которому указанные средства областного бюджета были направлены на премирование руководителей организаций Браславского района. Вышестоящий чиновник предложил обвиняемому и другому должностному лицу присоединиться к афере и завладеть частью премиальных выплат. Они на это согласились. "Умышленные противоправные совместные действия повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам потерпевших в размере Br1 тыс. 125 (48 базовых величин)", - отметили в суде.

Обвиняемый виновным признал себя полностью, раскаялся в совершенном преступлении. Ранее он судим не был.

Бывший чиновник признан виновным в превышении служебных полномочий, совершенных из корыстной заинтересованности. На основании ч.3 ст.426 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 3 месяца с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет. На основании ч.2 ст.77 УК к обвиняемому применена отсрочка исполнения назначенного основного наказания на 2 года 3 месяца. Он обязан на это время не менять места жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, а также не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района места жительства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-