Суд вынес приговор в отношении журналиста Чуденцова

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор в отношении журналиста Владимира Чуденцова по уголовному делу о хранении и распространении порнографических материалов, о приобретении, хранении и перевозке наркотических средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Обвиняемый, по информации пресс-службы, признан виновным "в хранении с целью распространения и распространении заведомо несовершеннолетнему порнографического материала, совершенных с использованием интернета и лицом, достигшим 18-летнего возраста". Он же признан виновным "в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении наркотического средства". Кроме того, его признали виновным в покушении на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и госграницу Беларуси наркотического средства.

Окончательное наказание составило 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима. По амнистии срок наказания Владимиру Чуденцову сокращен на 1 год. Ему предстоит выплатить штраф в размере 1 тыс. БВ, что составляет Br27 тыс.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-