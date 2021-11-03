3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд взыскал с Городейского сахарного комбината в пользу бывшего работника вознаграждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

В суд обратилась истица, которая с 1 ноября 2013 года по 27 мая 2021-го работала в должности ведущего инженера по МТС в Столбцовском филиале ОАО "Городейский сахарный комбинат". Коллективным договором было предусмотрено, что наниматель обязуется выплачивать работникам комбината вознаграждение по итогам работы предприятия за год (13-ю заработную плату) при наличии источников выплаты. Истица отработала 2020 год полностью, замечаний и взысканий за время работы не имела.

По приказу директора от 31 марта 2021 года работникам предприятия выплатили вознаграждение, однако истица его не увидела, поэтому обратилась в комиссию по трудовым спорам, но ей отказали, ссылаясь на то, что в момент производства выплат она не была работником филиала.

Женщина просила суд отменить решение комиссии по трудовым спорам завода и взыскать с предприятия вознаграждение в размере более Br364. Однако суд Столбцовского района отказал.

Посчитав решение суда первой инстанции незаконным, истица подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить решение районного суда. Об аналогичном просил и прокурор в апелляционном протесте: на момент издания приказа истица была работником предприятия и имела право на выплату вознаграждения.

Обсудив доводы жалобы и протеста, проверив материалы дела, судебная коллегия посчитала решение районного суда подлежащим отмене. Дело в том, что истица, отработав на предприятии весь 2020 год, принимала участие в формировании прибыли, из которой выплачивалось вознаграждение по итогам года, поэтому имела право на получение денег.

"Выводы районного суда о том, что выплата вознаграждения по итогам года производится только работникам, входящим в штат предприятия на момент ее выплаты, не основаны на законе", - отметили в пресс-службе.

Поскольку обстоятельства по делу судом установлены полно и правильно, однако судом неправильно применен материальный закон, то судебная коллегия по гражданским делам Минского областного суда решение суда Столбцовского района от 24 августа 2021 года отменила и вынесла по делу новое решение. С ОАО в пользу истицы взыскано Br364,29. Решение вступило в законную силу.-0-