Суд взыскал в пользу минчанина недополученную из-за работодателя пенсию

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска взыскал в пользу работника ущерб, причиненный работодателем несвоевременным оформлением документов, необходимых для назначения пенсии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

В суде истец сообщил, что работал на Минском заводе "Калибр" шлифовщиком сухой шлифовки и с 4 октября 2018 года имел право на назначение пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда. А с 21 сентября 2012 года по 13 октября 2020-го он был водителем в ООО "Коралл-Групп". Подготовить документы, необходимые для назначения пенсии, и представить к ее назначению должен был работодатель по последнему месту работы. Ответчик обязан был включить мужчину в списки по оформлению пенсий, подготовить необходимые документы и за месяц до наступления соответствующего права известить о порядке обращения за ней. Однако только в августе 2020 года ответчиком были собраны все необходимые документы, а пенсия была назначена с 28 августа 2020 года.

Истец отметил, что из-за несвоевременного оформления ответчиком документов он не получал причитающуюся пенсию с 24 октября 2018 года по 27 августа 2020-го. В связи с этим он просил суд взыскать с ООО "Коралл-Групп" ущерб в виде недополученной пенсии в размере Br7 тыс.

Решением суда Первомайского района Минска с "Коралл-Групп" в пользу истца эти деньги были взысканы. Судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда, проверив в апелляционном порядке законность и обоснованность решения районного суда по жалобе ответчика, пришла к выводу о том, что требования истца удовлетворены обоснованно. Решение суда вступило в законную силу.-0-