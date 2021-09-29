Судебные эксперты помогли установить подозреваемого в кражах в Круглянском районе

29 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты помогли установить личность подозреваемого в кражах в Круглянском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

В августе в Круглянском районе за несколько дней произошла серия краж из частных домовладений. Зафиксированы пять схожих случаев в д.Шупени и д.Пригани-3. Злоумышленник, чтобы проникнуть в чужой дом, выставлял оконное стекло, взламывал дверь либо входил беспрепятственно, пользуясь отсутствием запирающего устройства. Потерпевшие заявили о пропаже велосипеда, электроплитки, постельных принадлежностей, продуктов питания и иных личных вещей.

Во всех случаях следственно-оперативные группы со специалистом Государственного комитета судебных экспертиз осмотрели места происшествий. "При осмотре одного из домов специалист ГКСЭ выявил следы рук на оконной раме, - отметила Ирина Рачковская. - При проверке изъятых следов по базе АДИС установлено, что их оставил ранее судимый житель Круглого 1972 года рождения. В третьем доме, по словам заявителя, ничего не пропало, однако хозяин заметил следы присутствия незваного гостя, который оставил здесь чужие вещи - электроплитку, одеяло, подушки и иные предметы. На банке кофе специалист ГКСЭ выявил еще один след руки. Результаты проверки по базе дактилоскопических учетов показали, что изъятый след оставлен все тем же 49-летним мужчиной".

Информация об идентификации следов судебными экспертами направлена правоохранителям, что позволило задержать мужчину, когда тот уже направлялся за пределы Могилевской области.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд Круглянского района.-0-