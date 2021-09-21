Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 21 сентября 2021
Минск Переменная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:18 В столичном микрорайоне Зеленый Луг возникли перебои с водоснабжением Регионы
15:15 Беларусь планирует в 2022 году нарастить экспорт до $46 млрд Экономика
15:08 Бюджет Беларуси 2022 года планируется с дефицитом Br2,9-3 млрд Экономика
15:04 ВОЗ: 99% летальных исходов из-за COVID-19 приходится на невакцинированных В мире
15:00 Судебные эксперты рассказали подробности резонансного убийства женщины в Барановичах Происшествия
15:00 Рост ВВП Беларуси в 2022 году планируется на уровне 2,9% Экономика
14:56 В Минской области стартовал отопительный сезон Регионы
14:55 Беларусь предложила Пакистану сотрудничество в области атомной энергетики Экономика
14:54 Спецмероприятие "Арсенал" пройдет в Минской области 4-8 октября Общество
14:48 Минздрав и профсоюз оценят соблюдение норм охраны труда в медорганизациях Общество
14:40 В Минске участника акций протеста ожидает суд, еще одному предъявлено обвинение Происшествия
14:29 ММЗ заключил экспортные контракты на выставке в Сербии Экономика
14:23 Черняк: около 80% белорусов путешествуют по своей стране Общество
14:21 Лукашенко поддержал создание в Беларуси системы малых грантов на реализацию молодежных инициатив Президент
14:10 Полиция Мельбурна задержала более 60 человек на акции против ковидных ограничений В мире
14:02 В Беларуси дополнительно простимулируют строительство жилья в сельской местности Общество
13:51 Работникам предложат новый выгодный механизм для добровольного накопительного страхования пенсий Общество
13:50 Данные социсследования: четверть белорусов читает книги ежедневно Общество
13:48 Отопление в жилфонде Могилева начнут включать с 22 сентября Регионы
13:46 "Белгоспищепром": ситуация на рынке сахара стабильная, дефицита нет Экономика
13:39 Ученые выяснили причину гибели библейских городов Калейдоскоп
13:38 Возможности досрочного использования семейного капитала планируется расширить Общество
13:35 Мысливец: белорусы не представляют настоящее и будущее без своей страны Общество
13:30 Документальный фильм Галины Адамович "Стрела" впервые покажут 7 октября в Минске Афиша
13:26 Белорусский рубль на торгах 21 сентября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:01 В Ляховичском районе велосипедист погиб под колесами автомобиля Общество
13:00 Секции в новом спорткомплексе Могилева посещают около 300 детей Регионы
12:56 Ежегодно в Гродно заменяют более 20 км тепловых сетей Регионы
12:54 ГПК заявил о невыполнении Польшей и Латвией за прошедшие сутки договоренности по пропуску грузовиков Общество
12:46 Данные социсследований: около 94% белорусов в период COVID-19 носят маски в общественных местах Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
21 сентября 2021, 15:00

Судебные эксперты рассказали подробности резонансного убийства женщины в Барановичах

Фото ГКСЭ
Фото ГКСЭ

21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты завершили проведение экспертиз по уголовному делу о жестоком убийстве 45-летней жительницы Барановичей. Такая информация опубликована в Telegram-канале Государственного комитета судебных экспертиз, сообщает БЕЛТА.

Вечером 14 апреля 2021 года в милицию позвонил мужчина и рассказал, что увидел в мусорном контейнере части тела женщины. Следователи вместе со специалистами Барановичского межрайонного отдела ГКСЭ провели осмотр места происшествия. При помощи автоматизированной дактилоскопической информационной системы установили личность погибшей. Было возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Сотрудники милиции по подозрению в совершении преступления задержали 50-летнего минчанина.

"При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии, в том числе и сдавления шеи руками. После наступления смерти тело погибшей было расчленено с использованием острых режущего и рубящего предметов, которыми могли быть клинки ножа и топора", - рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

В областном управлении ГКСЭ выполнили 11 судебно-биологических и судебных генетических экспертиз. В результате на брюках фигуранта, в смывах и топоре, изъятых во время осмотра его квартиры, найдена кровь жертвы. Биологический материал умершей обнаружен и на других объектах.

В отношении мужчины также проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что он в момент совершения преступления мог осознавать опасность своих действий и руководить ими. Каких-либо психических расстройств у мужчины не выявлено.

"Результаты судебных экспертиз приобщены к материалам уголовного дела. Прокуратура Брестской области его изучила и в ближайшее время направит в областной суд", - добавила официальный представитель прокуратуры Брестской области Ирина Грачева.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Барановичи ГКСЭ
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Минске участника акций протеста ожидает суд, еще одному предъявлено обвинение
Фото из архива Под Брестом выявлена лаборатория по изготовлению марихуаны
Фото из архива В ДТП в Минске пострадали пассажиры: ГАИ ищет очевидцев
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома В Минске женщина на легковушке сбила двух пешеходов
Фото Генпрокуратуры Дело о покушении на дачу взятки участковым инспекторам направлено в суд
Фото из архива Гродненец брал деньги в долг и не отдавал: милиция ищет потерпевших
Главное
Во время совещания Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
Возможности досрочного использования семейного капитала планируется расширить
В Беларуси дополнительно простимулируют строительство жилья в сельской местности
Работникам предложат новый выгодный механизм для добровольного накопительного страхования пенсий
Топ-новости
Лукашенко поддержал создание в Беларуси системы малых грантов на реализацию молодежных инициатив
Работникам предложат новый выгодный механизм для добровольного накопительного страхования пенсий
Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью
Беларусь предложила Пакистану сотрудничество в области атомной энергетики
Данные социсследований: около 94% белорусов в период COVID-19 носят маски в общественных местах
Соболенко впервые в карьере квалифицировалась на итоговый турнир WTA
Спецмероприятие "Арсенал" пройдет в Минской области 4-8 октября
"Белгоспищепром": ситуация на рынке сахара стабильная, дефицита нет
Минэнерго прокомментировало информацию об импорте Беларусью российской электроэнергии
РЕПОРТАЖ: Если человек не спешит вакцинироваться, вакцина сама идет к нему
В Беларуси за сутки более 90 человек и 32 единицы техники привлекались к поиску потерявшихся в лесах
ГПК заявил о невыполнении Польшей и Латвией за прошедшие сутки договоренности по пропуску грузовиков
Рунец проведет 25 сентября прямую телефонную линию
Белорусский рубль на торгах 21 сентября ослаб к трем основным валютам
В медучреждениях Минска открыли 33 современные палаты для ветеранов войны и труда
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.