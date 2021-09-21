Судебные эксперты рассказали подробности резонансного убийства женщины в Барановичах

21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты завершили проведение экспертиз по уголовному делу о жестоком убийстве 45-летней жительницы Барановичей. Такая информация опубликована в Telegram-канале Государственного комитета судебных экспертиз, сообщает БЕЛТА.

Вечером 14 апреля 2021 года в милицию позвонил мужчина и рассказал, что увидел в мусорном контейнере части тела женщины. Следователи вместе со специалистами Барановичского межрайонного отдела ГКСЭ провели осмотр места происшествия. При помощи автоматизированной дактилоскопической информационной системы установили личность погибшей. Было возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Сотрудники милиции по подозрению в совершении преступления задержали 50-летнего минчанина.

"При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии, в том числе и сдавления шеи руками. После наступления смерти тело погибшей было расчленено с использованием острых режущего и рубящего предметов, которыми могли быть клинки ножа и топора", - рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

В областном управлении ГКСЭ выполнили 11 судебно-биологических и судебных генетических экспертиз. В результате на брюках фигуранта, в смывах и топоре, изъятых во время осмотра его квартиры, найдена кровь жертвы. Биологический материал умершей обнаружен и на других объектах.

В отношении мужчины также проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что он в момент совершения преступления мог осознавать опасность своих действий и руководить ими. Каких-либо психических расстройств у мужчины не выявлено.

"Результаты судебных экспертиз приобщены к материалам уголовного дела. Прокуратура Брестской области его изучила и в ближайшее время направит в областной суд", - добавила официальный представитель прокуратуры Брестской области Ирина Грачева.-0-