13 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты установили личность женщины, найденной мертвой в лесу в Кличевском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

"В Кличевском районе в лесу на заболоченной местности вблизи д.Дубно обнаружена мертвой женщина, - прокомментировала Ирина Рачковская. - Тело увидел мужчина, собиравший ягоды, и сообщил о происшествии в Кличевский РОВД. На место происшествия в составе следственно-оперативной группы выбыли специалисты Государственного комитета судебных экспертиз".

При умершей обнаружены комбайн для сбора ягод, ведро, рюкзак, складной нож и иные вещи, указывающие на то, что женщина собирала ягоды. Однако никаких документов, удостоверяющих личность, при умершей не было.

Судебный эксперт Осиповичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз провел дактилоскопирование женщины. При проверке отпечатков рук по базе АДИС установлено, что погибшая - 54-летняя могилевчанка.

По результатам судебно-медицинского исследования тела установлено: смерть женщины наступила от кровоизлияния в ткань головного мозга (геморрагического инсульта), развившегося вследствие заболевания его кровеносных сосудов. В настоящее время проводятся также судебно-гистологическая и судебно-химическая медицинские экспертизы.

Кличевский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Установлено, что смерть женщины не носит криминального характера.-0-