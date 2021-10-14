Судебные эксперты вычислили автовора в Петриковском районе

14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские судебные эксперты помогли раскрыть кражу из автомобиля, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Руслан Габрилев.

В милицию поступило сообщение о краже деталей из Volkswagen Golf, оставленного на трассе М10 Граница РФ - Гомель - Кобрин вблизи деревни Млынок Петриковского района. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Также привлекли судебного эксперта Житковичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, который при осмотре авто обнаружил и изъял след пальца руки.

Проверка по базе АДИС "Дакто-2000" в управлении ГКСЭ по Гомельской области установила совпадение с отпечатками пальцев местного жителя 1995 года рождения. Сотрудники милиции задержали мужчину.

Петриковским РОСК возбуждено уголовное дело.-0-