Судимый 13 раз житель Мостов подозревается в убийстве

26 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ранее неоднократно судимый житель Мостов подозревается в убийстве мужчины. Об этом БЕЛТА сообщили у отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Убийство было раскрыто по горячим следам. В дежурную часть Мостовского РОВД обратились местные жители и рассказали, что в соседнем дворе лежит труп.

"Выяснилось, что 64-летний мужчина умер не своей смертью. Были организованы оперативно-разыскные мероприятия, во время которых удалось установить личность преступника и задержать его", - рассказали в милиции. В убийстве подозревается житель Мостов 1967 года рождения. Мужчина был судим 13 раз и совсем недавно освободился из мест лишения свободы. Накануне он вместе с погибшим распивал спиртное. Убийство произошло после вспыхнувшей ссоры.-0-