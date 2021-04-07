Судно в 35 т подняли с 8-метровой глубины спасатели-водолазы в Молодечненском районе

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судно подняли с 8-метровой глубины спасатели-водолазы в Молодечненском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"Водолазы пожарного аварийно-спасательного отряда Минской области провели сложные подводно-технические работы на водоеме в деревне Изабелино Молодечненского района. Им необходимо было извлечь оказавшееся под водой устройство для добычи песка (земснаряд), которое весит 35 т", - рассказали в пресс-службе.

Работники водолазно-спасательной службы отряда подробно изучили устройство судна, расположение узлов и агрегатов. Далее разработали план действий. Первым этапом стало обследование судна под водой. Прежде всего, была обеспечена устойчивость земснаряда для безопасного проведения работ. Основной задачей стала герметизация отсеков, которые в дальнейшем были заполнены воздухом для придания судну положительной плавучести. Для этого проводились модернизация и герметизация понтонов затонувшего земснаряда. Благодаря этому судно стало легче, приподнялось со дна. Извлекли земснаряд на сушу с помощью кранов, бульдозеров и экскаваторов.

Такую работу водолазы пожарного аварийно-спасательного отряда выполняли впервые и успешно справились. Спасатели получили бесценный опыт для дальнейшей профессиональной деятельности.-0-