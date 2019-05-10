Сумку с более чем $5 тыс. похитили у мужчины в Минске

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумку с более чем $5 тыс. украли у мужчины в Минске, похититель тратил деньги на красную икру и суши. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Неизвестный украл у мужчины сумку вечером 28 апреля со скамейки у дома на площади Свободы. В сумке было более $3,2 тыс., 150 евро и Br4 тыс., а также два паспорта. Сотрудниками отдела уголовного розыска были установлены приметы вора.

"Мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым, был задержан 3 мая сотрудниками роты патрульно-постовой службы милиции Центрального РУВД Минска и военнослужащими внутренних войск войсковой части №5448. При себе у него были обнаружены похищенные вещи и деньги. Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что часть средств потратил на покупку красной икры, суши и кофе", - рассказали в милиции.

Фото ГУВД Мингорисполкома

Материалы проверки направлены в Центральный (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-