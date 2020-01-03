3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумку с останками человека достали из Свислочи, правоохранители выясняют обстоятельства преступления. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Фото из Тelegram-канала официального представителя МВД Ольги Чемодановой

"Вчера около полудня в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь. Они пояснили, что достали из воды спортивную сумку с останками конечностей человека", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, руководство МВД и ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники милиции с представителями иных правоохранительных структур предпринимают все возможные меры для установления обстоятельств произошедшего и лиц, которые могли совершить преступление.-0-