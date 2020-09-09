Супермаркет горел в Гомеле

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле горел супермаркет на улице Барыкина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании в подсобном помещении супермаркета поступило спасателям 8 сентября в 9.41.

"Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, в подсобном помещении магазина было задымление. Здание супермаркета самостоятельно покинули 12 работников и 4 посетителя. До приезда спасателей сотрудники Департамента охраны МВД при помощи огнетушителя сбили открытое пламя, тем самым не дали пожару распространиться в соседние помещения магазина", - рассказали в управлении.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем поврежден потолочный электросветильник, стены и потолок в подсобном помещении. Пострадавших нет.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемые версии - нарушение правил устройства и монтажа электрического оборудования и техническая неисправность электрического оборудования.-0-