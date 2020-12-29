Супруги из Кобрина предстанут перед судом за мошенничество с недвижимостью

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кобринский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере недвижимости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка.

В августе 2011 года 39-летняя кобринчанка договорилась с 60-летним мужчиной о продаже двухкомнатной квартиры. В качестве предоплаты женщина получила Br5 тыс. и передала потерпевшему ключи от жилья. В квартиру заселилась дочь мужчины, для которой и планировалось приобретение недвижимости. До 2013 года обвиняемая потратила полученные деньги, сделку купли-продажи не оформила, а девушку из квартиры выселила.

В июле 2018-го фигурантка разместила объявление о продаже этой же квартиры на одной из интернет-площадок. На связь вышел потенциальный покупатель, который в качестве предоплаты передал ей $2 тыс. "После этого квартиру женщина так и не продала. Стала избегать звонков и в переписке под разными предлогами откладывала оформление сделки. В одном из случаев она рассказывала потерпевшим, что не может это сделать якобы из-за онкологического заболевания", - отметил Дмитрий Иванюк.

В июле текущего года кобринчанка получила более Br16 тыс. предоплаты за продажу квартиры уже от 30-летней жительницы райцентра. А в сентябре, действуя в группе со своим супругом, получила от 38-летней женщины более Br20 тыс.

"Во всех случаях при получении предоплаты обвиняемые знали о том, что не имеют фактической возможности продажи объекта недвижимости, поскольку он находится в собственности банка. Квартиру супруги получили с использованием льготного кредита, предоставленного им как многодетной семье", - пояснил официальный представитель УСК.

Действия женщины квалифицированы по ч.2, 3, 4 ст.209 (мошенничество) УК, а ее мужа - по ч.3 ст.209 УК. Они находятся под домашним арестом. Ранее супруги к уголовной ответственности не привлекались.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-