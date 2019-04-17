Супруги из России спрятали от таможенного контроля 26 тыс. евро

17 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте таможенного оформления "Брест-Центральный" сотрудники Брестской таможни пресекли незаконное перемещение через границу крупной суммы валюты, сообщили БЕЛТА в таможне.

Семейная пара из России следовала в Италию в одном из купе поезда Москва-Ницца. Должностному лицу таможни супруги заявили о том, что перемещают через границу на двоих 16 тыс. евро, 1 тыс. фунтов стерлингов и около 41 тыс. российских рублей. В соответствии с курсом валют такая сумма не превышала на каждого пассажира в эквиваленте $10 тыс. и не подлежала декларированию. Однако при досмотре багажа граждан в нише чемодана обнаружены еще 26 тыс. евро, которые не были заявлены при устном опросе и не предъявлены к таможенному контролю.

Сумма, превысившая установленный эквивалент, перемещение которого допускается без декларирования, изъята до решения суда. По факту недекларирования денег в отношении каждого из пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с ч.2 ст.14.5 КоАП.

В Брестской таможне напоминают, что в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза обязательному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные деньги в эквиваленте свыше $10 тыс.-0-

Фото Брестской таможни