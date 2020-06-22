Супруги нашли под Витебском артиллерийские снаряды

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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруги собирали цветы в Витебском районе и обнаружили боеприпасы времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Днем 19 июня супружеская пара прогуливалась по полю возле озера Замошье, которое находится недалеко от деревни Макарово. Муж и жена собирали полевые цветы. В какой-то момент они заметили в земле проржавевшее железо.
"На место находки прибыли правоохранители и саперы. Они обследовали территорию и обнаружили 34 артиллерийских снаряда калибром 105 мм и шесть артиллерийских взрывателей - все времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были вывезены в безопасное место и уничтожены саперно-пиротехнической группой в/ч 5524 внутренних войск МВД", - проинформировали в милиции.-0-