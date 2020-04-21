Супруги погибли на пожаре в Лиде

21 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Муж и жена погибли на пожаре жилого дома в Лиде. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Около 18 часов 20 апреля в Лидский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в трехквартирном жилом доме по улице Калинина. На место незамедлительно направились подразделения МЧС.

"Прибыв на место, спасатели увидели, что из окон квартиры на первом этаже клубится черный дым. При проведении разведки и ликвидации возгорания бойцы МЧС в жилой комнате обнаружили погибших - хозяйку квартиры 1952 года рождения и ее супруга 1953 года рождения", - сообщили в областном управлении МЧС.

Огнем повреждено имущество в комнате, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС