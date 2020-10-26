Супруги в Верхнедвинском районе попробовали неизвестную жидкость и отравились

26 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Супруги в Верхнедвинском районе отравились неизвестной жидкостью, через два дня они скончались в медучреждении, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По предварительным данным, 60-летний житель района 22 октября нашел на свалке пятилитровую емкость с жидкостью с запахом спирта и принес домой. Мужчина со своей супругой попробовал эту жидкость. На следующий день им стало плохо - сын вызвал скорую помощь. Супруги скончались в учреждении здравоохранения 24 октября.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъята емкость с жидкостью, опрошены родственники погибших, назначены судебно-медицинские и химическая экспертизы. Проводится проверка.-0-