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26 октября 2020, 16:24

Супруги в Верхнедвинском районе попробовали неизвестную жидкость и отравились

26 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Супруги в Верхнедвинском районе отравились неизвестной жидкостью, через два дня они скончались в медучреждении, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По предварительным данным, 60-летний житель района 22 октября нашел на свалке пятилитровую емкость с жидкостью с запахом спирта и принес домой. Мужчина со своей супругой попробовал эту жидкость. На следующий день им стало плохо - сын вызвал скорую помощь. Супруги скончались в учреждении здравоохранения 24 октября.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъята емкость с жидкостью, опрошены родственники погибших, назначены судебно-медицинские и химическая экспертизы. Проводится проверка.-0-

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