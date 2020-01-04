Супругов и их взрослого сына обнаружили мертвыми в гродненской квартире

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гродненской квартире обнаружены тела трех человек, проводится проверка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Вечером 3 января жительница одного из домов на ул.Пушкина сообщила в милицию, что из соседней квартиры чувствуется трупный запах. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Следователи совместно со специалистами ГКСЭ осмотрели место происшествия. В квартире без видимых телесных повреждений обнаружены тела проживавших там граждан: 65-летних супругов, а также их 39-летнего сына. При осмотре квартиры следов проникновения не зафиксировано", - рассказала Инна Позняк. Изъяты медицинские препараты, бутылки из-под спиртного. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Жильцы дома рассказали, что последний раз они видели соседей в середине декабря 2019 года.

Проверку по данному факту проводит Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-