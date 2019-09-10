Свеклоуборочный комбайн загорелся в Барановичском районе

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе во время полевых работ загорелся свеклоуборочный комбайн, сообщили корреспонденту БЕЛТА на РУП "Брестэнерго".

На одном из полей ОАО "Крошин" 9 сентября велась уборка сахарной свеклы. Свеклоуборочный комбайн проходил под двухцепной воздушной линией напряжением 35кВ и приблизился на недопустимое расстояние к электропроводам. "В результате воздействия электрической дуги произошло повреждение комбайна. Обошлось без человеческих жертв", - сообщили в "Брестэнерго". Специалисты обратили внимание, на необходимость соблюдения мер безопасности при производстве сельхозработ в охранных зонах ЛЭП.

По данным Брестского областного управления МЧС, в результате возгорания повреждены две покрышки и лакокрасочное покрытие сельхозтехники.-0-

Фото РУП "Брестэнерго"