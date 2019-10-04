Священника из Озаричей, задержанного по подозрению в убийстве жены, выпустили из ИВС

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. После проведения необходимых следственных действий задержанный по подозрению в убийстве супруги священнослужитель из Озаричей Калинковичского района выпущен из изолятора временного содержания, сообщили БЕЛТА в управлении СК по Гомельской области.

Сегодня утром начальник управления Следственного комитета по Гомельской области Сергей Паско провел выездное оперативное совещание с членами следственной группы, расследующими убийство в Озаричах, и руководством райисполкома. Он обсудил новые факты в расследовании уголовного дела. Также он заверил, что следствие будет информировать обо всех этапах расследования резонансного дела.

Сегодня женщину похоронят. Сергей Паско выразил соболезнование родным и близким погибшей, а также попросил общественность и СМИ проявить сочувствие к человеческой трагедии, не нагнетать обстановку и не распространять домыслы об обстоятельствах убийства.

Как сообщалось, 42-летнюю женщину без признаков жизни и с телесными повреждениями обнаружили 2 октября в частном доме в городском поселке Озаричи. По подозрению в преступлении задержали ее 47-летнего супруга. В момент задержания мужчина был нетрезв. Калинковичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).

Следователи совместно с сотрудниками милиции детально проверяют всю информацию, которая может иметь отношение к преступлению. 3 октября по подозрению в убийстве женщины задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района. Проверяется его возможная причастность к совершению преступления.

Работа по выяснению обстоятельств убийства продолжается. К работе подключены лучшие следователи районного и областного подразделений, работники криминалистического отдела УСК, а также сотрудники уголовного розыска.-0-