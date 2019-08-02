Свыше 700 кг конопли унитожили в Мозырском районе

2 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе уничтожили 720 кг дикорастущей конопли, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Патрульные совместно с коллегами из наркоконтроля ОВД Мозырского райисполкома 31 июля возле деревни Дрозды обнаружили участок в 0,45 га с дикорастущей коноплей. Особенности ландшафта не позволили использовать для уничтожения наркосодержащего растения технику. Его ликвидировали вручную, а затем сожгли.

На данный момент это самый большой выявленный участок конопли в районе, уточнил официальный представитель. Всего же с начала проведения специальной программы "Мак" на территории Мозырского района зафиксировали 47 фактов незаконных посевов мака и конопли. Общий вес уничтоженного превысил 1,2 т.

Специальная программа "Мак" стартовала в республике 1 июня и продлится по 15 сентября. Ее главные задачи - блокирование доступа наркопотребителей к конопле и маку, а также выявление и уничтожение незаконных посевов.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома