Сын вместе со знакомым лишили жизни сельчанина в Докшицком районе

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе в лесу обнаружили закопанное тело мужчины, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Изначально 1 ноября в правоохранительные органы обратился 60-летний мужчина. Он рассказал, что его брата очень долго нет дома. Следственно-оперативной группой при осмотре места происшествия была получена информация, что пропажа мужчины носит криминальный характер.

"По предварительным данным, его 24-летний сын вместе со знакомым дома у мужчины в одной из деревень Докшицкого района в период с 7 по 9 октября нанесли ему травмы. После закопали тело в лесу недалеко от места жительства", - рассказала Оксана Лазько. Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства. При осмотре с участием одного из подозреваемых в лесном массиве и было обнаружено тело мужчины. Назначены экспертные исследования, производство которых поручено ГКСЭ.

Докшицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК (убийство). По подозрению задержаны два 24-летних молодых человека. Сейчас с ними работают правоохранители.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-