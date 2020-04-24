Тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами обнаружили в Вороновском районе

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Оружейный тайник обнаружили милиционеры в Вороновском районе. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Вечером 23 апреля сотрудники Вороновского РОВД по сообщению о конфликте между двумя местными жителями выезжали в деревню Пашковичи. Во время разбирательств один из них сообщил милиционерам об оружейном тайнике в лесу возле деревни Дубинцы.

На место выехала следственно-оперативная группа, оперативники ГУБОПиК МВД и группа разминирования в/ч 5522. Из земли извлекли пластиковую емкость, в которой были охотничий карабин, пистолет, коробки с патронами различного калибра, две гранаты Ф-1, тротиловые и дымовые шашки, а также другие опасные предметы.

Арсенал изъят. По данному факту проводится проверка.-0-