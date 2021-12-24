Такси и скорая столкнулись в Бресте

24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте машина такси столкнулась с автомобилем скорой медицинской помощи, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

Дорожный инцидент произошел сегодня около 9 часов утра на улице Шоссейной. По предварительной информации, 32-летний водитель такси не выбрал безопасную дистанцию с впереди идущим микроавтобусом службы 103 и допустил столкновение.

В результате происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. За создание аварийной обстановки на таксиста составлен административный протокол.

В ГАИ призвали водителей быть предельно внимательными в условиях гололедицы: выбирать безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, не допускать резких маневров, скорость прибавлять осторожно, особенно на заднеприводном авто.-0-