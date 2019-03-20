Такси столкнулось с двумя авто в Минске

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такси, в котором ехал пассажир, столкнулось с двумя авто в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла вечером 19 марта на перекрестке в районе станции метро "Кунцевщина". Водитель автомобиля такси - легкового Volkswagen - двигался по ул.Лещинского со стороны ул.Матусевича, поворачивал на ул.Притыцкого. "При включенном зеленом сигнале в дополнительной секции светофора он не уступил дорогу встречному BMW. В результате столкновения данных авто такси отбросило на другой Volkswagen, который ожидал поворота налево", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель такси и пассажир получили незначительные травмы. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ПДД при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель обязан уступить дорогу встречным машинам, движущимся прямо или направо.-0-