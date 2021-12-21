Такси столкнулось с рейсовым автобусом в Барановичах

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах столкнулись автомобиль такси и рейсовый автобус, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова.

Авария случилась сегодня около 14.30. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Хундай" (такси) была 41-летняя местная жительница. На перекрестке водитель не предоставила преимущество в движении автобусу МАЗ, которым управлял 32-летний мужчина. В легковушке на заднем сидении находился один пассажир, в автобусе - 20. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Фото УВД Брестского облисполкома

"Невнимательность водителей приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Особое внимание нужно проявлять при выезде со второстепенной дороги, проезде аварийно опасных участков дорог - перекрестков, пешеходных переходов и дворовых территорий. Водителям необходимо строго следить за дорожными знаками и разметкой, не забывать про использование ремней безопасности", - напомнили в ГАИ.-0-