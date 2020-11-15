Такси в Минске сбило насмерть переходившего дорогу мужчину

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске такси сбило насмерть мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Шкода" двигался по проспекту Победителей со стороны МКАД в направлении центра и вблизи пр. Победителей, 133 наехал на пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Пешеход, мужчина 1994 года рождения, скончался до приезда скорой.

За 10 месяцев текущего года на территории Минска зарегистрировано 189 ДТП с участием пешеходов, в которых 187 человек получили травмы различной степени тяжести и 14 - погибли. В 70% случаев наездов на пешеходов виновны водители транспортных средств. Но нередко именно нарушения ПДД со стороны пешеходов провоцируют наезды: нетрезвое состояние пешехода, пересечение проезжей части в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора.

Госавтоинспекция просит не подвергать себя опасности и соблюдать ПДД, а также сообщать в милицию о нахождении на проезжей части нетрезвых пешеходов.-0-