Такси врезалось в бетонный забор в Бресте

4 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковой автомобиль такси врезался в заборное ограждение, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла сегодня около 8.20 на одной из основных магистралей города. По предварительной информации, за рулем такси марки Hyundai находился 30-летний брестчанин. Он ехал по улице Московской в сторону Кобринского путепровода. Поворачивая на улицу Калинина, водитель не справился с управлением и врезался в бетонный забор. О том, был ли кто-то еще в машине помимо водителя, не сообщается. Проводится проверка.

"Госавтоинспекция области напоминает водителям, что за рулем нужно быть сконцентрированными и внимательными. При повороте следует снижать скорость и прогнозировать дорожную обстановку", - добавили в ГАИ.-0-