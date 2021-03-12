Такси врезалось в осветительную мачту на Долгиновском тракте в Минске

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такси врезалось в осветительную мачту на Долгиновском тракте в столице, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, сегодня около 10.40 водитель 1975 года рождения за рулем "Фольксвагена", двигаясь по Долгиновскому тракту со стороны улицы Будславской в направлении МКАД, не справился с управлением.

В ДТП пострадала пассажирка, которая находилась на заднем сидении и не была пристегнута ремнем безопасности. Девушка доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

Авто получило механические повреждения. По данному факту проводится проверка.

"Уважаемые водители, помните, что при выборе скорости движения необходимо учитывать дорожные, погодные (метеорологические) условия. Будьте предельно внимательны и осторожны за рулем", - добавили в ГАИ.-0-