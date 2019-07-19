Таксист из Борисова подозревается в серии краж бензопил

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Минской области и Борисовского РУВД с поличным задержали водителя такси, подозреваемого в серии краж бензопил. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Ночью злоумышленник проникал на территорию производственных предприятий и похищал бензопилы STIHL, которые работники, отлучившись, оставляли без присмотра. Украденное он продавал ничего не подозревающим покупателям. Таким образом за последние несколько недель пропало дорогое оборудование на трех пилорамах в Борисове и Борисовском районе.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на ранее судимого 30-летнего борисовчанина. Мужчина состоял на учете как лицо, имеющее неснятую и непогашенную судимость именно за совершение десяти подобных краж в прошлом году. В очередной раз похищенный инструмент стоимостью более Br1 тыс. сотрудники милиции обнаружили в багажнике его машины.

За повторно совершенное преступление мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.-0-