Таксист из Гродно хранил на даче 280 л спирта

24 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД Гродно изъяли 280 л этилового спирта (95%), сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники ОБЭП установили, что на дачном участке житель Гродно хранит спиртосодержащую жидкость. При обыске домика в одном из садовых товариществ Гродненского района было обнаружено 56 канистр по 5 л этилового спирта российского производства.

Как пояснил 46-летний водитель такси, спирт хранился у него на даче несколько лет. Для каких целей, он еще не решил, где приобретал, не помнит. Общая стоимость изъятого составила Br2,8 тыс.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка.-0-